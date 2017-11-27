Гвардиола: "Манчестер Сити" рано или поздно проиграет"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команде не удастся избежать поражений в этом сезоне.
"Мы проиграем рано или поздно. Поражение вполне могло случиться в сегодняшнем матче с "Хаддерсфилдом". Побеждать постоянно легко, когда играешь один раз в неделю. Но когда тебе выпадает три матча за неделю, то невозможно выиграть их все. Мне важно, как команда отреагирует, когда потерпит поражение. Восемнадцать побед подряд во всех турнирах это отличный результат, также как и 11 выигрышей подряд в АПЛ. Но приближается декабрь. У нас очень плотный график и у футболистов будет немного времени на восстановление и отдых", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" провел 20 матчей во всех турнирах и добился 18 побед при 2 ничьих.
Не пропустите: Гвардиола: "В АПЛ нельзя легко выигрывать каждый матч". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|13
|37
|2
|Манчестер Юнайтед
|13
|29
|3
|Челси
|13
|26
|4
|Арсенал Лондон
|13
|25
|5
|Тоттенхэм
|13
|24
|6
|Ливерпуль
|13
|23
|7
|Бернли
|13
|22
|8
|Уотфорд
|13
|21
|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|16
|10
|Саутгемптон
|13
|16
|11
|Хаддерсфилд Таун
|13
|15
|12
|Лестер Сити
|13
|14
|13
|Борнмут
|13
|14
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|14
|15
|Сток Сити
|13
|13
|16
|Эвертон
|13
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|13
|11
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|10
|19
|Суонси Сити
|13
|9
|20
|Кристал Пэлас
|13
|8