Гвардиола: "Манчестер Сити" сделал еще один шаг к чемпионству"

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Гвардиола: "Манчестер Сити" сделал еще один шаг к чемпионству"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Челси" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

"Это важная победа. Мы сделали еще один шаг к чемпионству. Все в наших руках. Если мы продолжим показывать такой футбол, то станем чемпионами. Но "Челси" пока что является действующим чемпионом. Это сильная команда. Поэтому победа так важна", – сказал Гвардиола в интервью BBC.

Стоит отметить, что "Манчестер Сити" осталось одержать четыре победы, чтобы гарантировать себе чемпионский титул.

Не пропустите: Благодаря быстрому голу во втором тайме "Манчестер Сити" обыграл "Челси". | http://soccernews.ru

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