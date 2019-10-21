Гвардиола: "Манчестер Сити" всё ещё не готов выиграть Лигу Чемпионов"

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Гвардиола: "Манчестер Сити" всё ещё не готов выиграть Лигу Чемпионов"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что не считает свою команду готовой к победе в Лиге Чемпионов.

"Люди говорят о победе в Лиге Чемпионов. Но мы всё ещё не готовы сделать это. Мы создаём много моментов, но не можем их реализовать. Впрочем, команда может совершенствоваться. Мы много забили за последние два сезона, но нам нужно продолжать работать над этим", - цитирует Гвардиолу The Guardian.

Напомним, что испанский специалист в последний раз выигрывал ЛЧ в 2011 году с "Барселоной".

Что касается "Сити", то их лучший результат - 1/2 финала в сезоне 2015/16.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси:"Барселона все еще не готова выиграть Лигу Чемпионов и я не готов столько ходить по полю,конфеток в гетрах не напасешься"

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