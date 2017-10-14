Гвардиола: "Матч со "Сток Сити" - лучшее выступление с момента моего прихода"

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Гвардиола: "Матч со "Сток Сити" - лучшее выступление с момента моего прихода"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарии после матча восьмого тура АПЛ против "Сток Сити".

"Нам пришлось собраться после перерыва на матчи сборных, чтобы начать всё заново. Играли быстро и не теряли мяч. Этим я и доволен, лучшее выступление с момента моего прихода" - цитирует Гвардиолу BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Сити" – "Сток Сити". | http://soccernews.ru

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