Гвардиола: "Менди пропустит две-три недели из-за травмы"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о травме новичка команды защитника Бенджамина Менди.
"Мы купили игроков, которые будут с нами в ближайшие 5-6 лет. У Менди есть небольшая травма, но через 2-3 недели он будет в строю. Он сильный молодой защитник. Мы рады, что Бенджамин теперь с нами", - приводит слова Гвардиолы официальный твиттер клуба.
Напомним, что 23-летний Менди перешел в "Манчестер Сити" за 57,5 миллионов евро.
Не пропустите: Гвардиола потратил на трансферы около миллиарда евро. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24