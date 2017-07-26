Гвардиола: "Менди пропустит две-три недели из-за травмы"

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Гвардиола: "Менди пропустит две-три недели из-за травмы"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о травме новичка команды защитника Бенджамина Менди.

"Мы купили игроков, которые будут с нами в ближайшие 5-6 лет. У Менди есть небольшая травма, но через 2-3 недели он будет в строю. Он сильный молодой защитник. Мы рады, что Бенджамин теперь с нами", - приводит слова Гвардиолы официальный твиттер клуба.

Напомним, что 23-летний Менди перешел в "Манчестер Сити" за 57,5 миллионов евро.

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