Гвардиола: "Месси делает всех своих тренеров лучше"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в очередной раз похвалил форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"У меня есть предположение, что он делает лучше всех тренеров, которые с ним работают. Он обладает возможностью делать все вокруг себя лучше", - приводит слова 47-летнего наставника "горожан" Marca.

Напомним, Гвардиола определил идеального кандидата на замену Давиду Силве. | soccernews.ru