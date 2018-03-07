Гвардиола: "Месси делает всех своих тренеров лучше"

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Гвардиола: "Месси делает всех своих тренеров лучше"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в очередной раз похвалил форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"У меня есть предположение, что он делает лучше всех тренеров, которые с ним работают. Он обладает возможностью делать все вокруг себя лучше", - приводит слова 47-летнего наставника "горожан" Marca.

Напомним, Гвардиола определил идеального кандидата на замену Давиду Силве. | soccernews.ru

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