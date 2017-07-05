Гвардиола: "Месси получает наслаждение от игр против "Реала"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в очередной раз похвалил форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси действительно получает наслаждение от игр против "Реала". Он видит все, он - особенный. Когда Месси находится на поле, все - его товарищи по команде, тренер - могут расслабиться", - приводит слова наставника "горожан" AS.

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