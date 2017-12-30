Гвардиола: "Мне интересно, как моя команда отреагирует на поражение"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о результатах, которые демонстрирует его команда в текущем сезоне.

" Я никогда не считал, что титул чемпиона можно выиграть в декабре. Нам нужно двигаться шаг за шагом. Когда-нибудь мы проиграем, и важно то - как мы отреагируем. Меня интересует это ", - цитирует наставника "горожан" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Манчестер Сити" хочет купит Эванса. | soccernews.ru