Гвардиола: "Мне интересно, как моя команда отреагирует на поражение"

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Гвардиола: "Мне интересно, как моя команда отреагирует на поражение"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о результатах, которые демонстрирует его команда в текущем сезоне.

"Я никогда не считал, что титул чемпиона можно выиграть в декабре. Нам нужно двигаться шаг за шагом. Когда-нибудь мы проиграем, и важно то - как мы отреагируем. Меня интересует это", - цитирует наставника "горожан" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Манчестер Сити" хочет купит Эванса. | soccernews.ru

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