Гвардиола: "Мне понравилось то, как мы проиграли "Юнайтед"

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Гвардиола: "Мне понравилось то, как мы проиграли "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вспомнил о недавнем поражении от "Манчестер Юнайтед" (2:3).

"Мне понравилось то, как мы проиграли "Юнайтед". Уступать не хочется, но то, как мы играли при счете 2:3, как отреагировали на ситуацию, было просто восхитительно" - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

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