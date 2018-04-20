Гвардиола: "Мое абсолютное уважение Венгеру за всё, что он сделал"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением об уходе Арсена Венгера с поста тренера "Арсенала".

"Мое абсолютное уважение Венгеру за всё, что он сделал. За всё - за его видение футбола, за его уважение к футболу. Желаю ему всего наилучшего в будущем. Надеюсь, с его опытом он займет в мировом футболе какую-нибудь новую должность - в "Арсенале", УЕФА, ФИФА. Не знаю.

Я с большим удовольствием соревновался с его "Арсеналом" здесь и когда работал в "Барселоне" и "Баварии" - приводит слова Гвардиолы The Sun.

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