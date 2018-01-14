Гвардиола: "Мое мнение о "Ливерпуле" не изменилось из-за ухода Коутиньо"



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассуждает о предстоящем матче 23-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля".

"Я считаю, что "Барселона" приобрела очень классного игрока, который идеально подходит под стиль клуба. Впрочем, у "Ливерпуля" теперь есть средства на усиление состава. Уверен, что Клопп знает, как поступить деньгами. "Ливерпуль" по-прежнему остается топовым клубом.

В этом сезоне они много раз играли без Коутиньо из-за травм и других причин. Его уход из команды не изменит моего мнения о "Ливерпуле", - приводит слова Гвардиолы SportsMole.

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" состоится 14 января и начнется в 19:00 мск.

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