Гвардиола: "Мое мнение о "Ливерпуле" не изменилось из-за ухода Коутиньо"

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Гвардиола: "Мое мнение о "Ливерпуле" не изменилось из-за ухода Коутиньо"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассуждает о предстоящем матче 23-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля".

"Я считаю, что "Барселона" приобрела очень классного игрока, который идеально подходит под стиль клуба. Впрочем, у "Ливерпуля" теперь есть средства на усиление состава. Уверен, что Клопп знает, как поступить деньгами. "Ливерпуль" по-прежнему остается топовым клубом. 

В этом сезоне они много раз играли без Коутиньо из-за травм и других причин. Его уход из команды не изменит моего мнения о "Ливерпуле", - приводит слова Гвардиолы SportsMole.

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" состоится 14 января и начнется в 19:00 мск.

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1 Манчестер Сити 22 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Челси 23 47
4 Ливерпуль 22 44
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
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