Гвардиола, Моуринью и Мур поборются за звание лучшего тренера АПЛ в апреле

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Гвардиола, Моуринью и Мур поборются за звание лучшего тренера АПЛ в апреле

Английская Премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего тренера по итогам апреля.

В него вошли: Сэм Эллардайс ("Эвертон", 2 победы, 2 ничьих), Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити", 3 победы, 1 поражение), Рой Ходжсон ("Кристал Пэлас", 2 победы, 2 ничьих), Даррен Мур ("Вест Бромвич", 2 победы, 2 ничьих) и Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед", 3 победы, 1 поражение).

Победитель будет объявлен 8 мая.

Не пропустите: АПЛ назвала претендентов на звание игрока месяца. | http://soccernews.ru

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