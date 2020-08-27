Гвардиола может продлить контракт с "Манчестер Сити"

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Гвардиола может продлить контракт с "Манчестер Сити"

В ближайшее время могут появиться новые данные о будущем Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера "Манчестер Сити".

Контракт испанца с "горожанами" истекает в июне 2021 года, однако стороны, возможно, продлят сотрудничество.

По информации журналиста Николо Скиры, сейчас обсуждается возможность заключения нового соглашения до конца сезона 2021/22.

Гвардиола возглавляет "Сити" с 2016 года, он выиграл с командой 8 различных трофеев.

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