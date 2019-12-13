Гвардиола может расторгнуть контракт с "Манчестер Сити"

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Гвардиола может расторгнуть контракт с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола имеет возможность разорвать контракт с английским клубом летом 2020 года, сообщает The Times.

По сведениям издания, испанский специалист может воспользоваться опцией в контракте, которая позволяет ему расторгнуть соглашение за год до его окончания. Впрочем, на данный момент наставник не собирается покидать клуб.

В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" неудачно выступает в чемпионате Англии. После 16 туров клуб занимает лишь третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.

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