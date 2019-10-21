Гвардиола может стать лидером каталонской политической партии
Партия "Вместе за Каталонию" хочет, чтобы главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ушёл из футбола в политику.
По информации El Confidencial, 48-летнего специалиста планируют привлечь к участию в выборах правительства автономии.
Согласно задумке, Гвардиола может стать лидером вышеуказанной политической силы и претендовать на пост главы каталонского Женералитета.
Контракт испанца с "Сити" истекает по окончании сезона 2020/21.
Не пропустите: Гвардиола: "Манчестер Сити" всё ещё не готов выиграть Лигу Чемпионов". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|8
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Борнмут
|9
|12
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|11
|Астон Вилла
|9
|11
|12
|Вулверхэмптон
|9
|11
|13
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|14
|Эвертон
|9
|10
|15
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
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|Уотфорд
|9
|4