Гвардиола может стать лидером каталонской политической партии

1 Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола может стать лидером каталонской политической партии

Партия "Вместе за Каталонию" хочет, чтобы главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ушёл из футбола в политику.

По информации El Confidencial, 48-летнего специалиста планируют привлечь к участию в выборах правительства автономии.

Согласно задумке, Гвардиола может стать лидером вышеуказанной политической силы и претендовать на пост главы каталонского Женералитета.

Контракт испанца с "Сити" истекает по окончании сезона 2020/21.

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