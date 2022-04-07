Гвардиола может возглавить топ-сборную

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Сборная Бразилии хочет пригласить главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, сообщает Marca.

По сведениям источника, бразильская федерация футбола готова платить испанскому специалисту более высокую зарплату, чем он сейчас получает в Англии. В сборной Бразилии Гвардиола может сменить нынешнего наставника Тите, который собирается уйти в отставку после чемпионата мира-2022.

51-летний Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года. С английским клубом он выиграл 10 трофеев, среди которых три чемпионских титула Премьер-лиги.

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