Гвардиола может возглавить топ-сборную
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Сборная Бразилии хочет пригласить главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, сообщает Marca.
По сведениям источника, бразильская федерация футбола готова платить испанскому специалисту более высокую зарплату, чем он сейчас получает в Англии. В сборной Бразилии Гвардиола может сменить нынешнего наставника Тите, который собирается уйти в отставку после чемпионата мира-2022.
51-летний Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года. С английским клубом он выиграл 10 трофеев, среди которых три чемпионских титула Премьер-лиги.
Не пропустите: Гвардиола высказался об участии Месси в ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 апреля
-
Успех "Марселя", провал "Ромы": результаты Лиги Конференций 7 апреля
-
Победа "Браги" и три ничьих: результаты 1/4 финала Лиги Европы 7 апреля
-
"Рома" Моуринью проиграла норвежскому клубу в Лиге Конференций
-
"Барселона" не смогла победить "Айнтрахт" в Лиге Европы
-
"Барселона" теряет Пике
-
Гвардиола может возглавить топ-сборную
-
"Ливерпуль" согласовал трансфер португальского таланта
-
"Манчестер Юнайтед" намерен продлить основного защитника
-
Президент УЕФА высказался о желании России провести Евро-2028 или Евро-2032
-
"Манчестер Сити" в 2013 году нарушил правило ФИФА по трансферам
-
Кутепов хочет остаться в "Спартаке"
-
Холанд хочет перейти в "Реал"
-
"Славия" на 95-й минуте спаслась от поражения в матче с "Фейеноордом"
-
"Аталанта" упустила победу над "РБ Лейпциг"
-
1
Руни ответил Роналду, который назвал его завистником
-
ПСЖ сделал невероятное предложение Мбаппе
-
Бензема - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
-
"Зенит" продлил контракты с основными хавбеками
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека сборной Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18