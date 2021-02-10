Гвардиола: "Можно не играть оставшиеся матчи. "Манчестер Сити" - чемпион"

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Гвардиола: "Можно не играть оставшиеся матчи. "Манчестер Сити" - чемпион"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ после победы над "Ливерпулем" 4:1.

"Еще пару месяцев назад у нас не было шансов не только на чемпионство, но и на выход в Лигу Чемпионов, но теперь мы готовы. Может быть, уже не нужно больше играть в АПЛ, мы же уже чемпионы. Не понимаю, зачем нам играть против "Тоттенхэма", против "Эвертона"?

Конечно все это ерунда. Ситуация меняется. Я понимаю, почему люди так говорят. Если мы победили - мы чемпионы, когда проигрываем – уже не чемпионы. Чтобы не было этих глупых обсуждений нужно думать только о следующем матче, стараться выиграть, продолжить нашу победную серию. Мы выигрывали в прошлом, но не значит, что мы будем побеждать в будущем.

"Ливерпуль" яркий пример этому. У них одна из лучших команд, что я видел в жизни! Фантастическая серия из 68 игр без поражений дома. Они терзали соперников, выигрывали с разгромным счетом, три сезона без поражений. Затем резко, неизвестно почему, – трижды подряд проигрывают на "Энфилде".

Думаете, с нами такого не случится? Это может случиться и с нами тоже, конечно же. Нас хвалят сейчас потому, что мы побеждаем – но мы та же команда, что и раньше", – приводит рассуждения Гвардиолы Liverpool Echo.

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