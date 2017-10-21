Гвардиола: "Мы были стабильны и в атаке, и в защите"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарии после матча девятого тура АПЛ против "Бернли".

"Ещё один хороший результат. Мы замечательно играли во втором тайме. Много контролировали мяч, после второго и третьего гола игра закончилась. Я очень рад, что мы продолжаем побеждать. Ещё один матч без пропущенных голов очень важен. У нас есть возможность забивать много голов. У нас было много шансов, и вратарь делал хорошие сейвы. Мы были стабильны и в атаке, и в защите" - цитирует Гвардиолу BBC.

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