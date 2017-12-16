Гвардиола: "Мы ещё проиграем кому-то по ходу сезона"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не верит, что его команде удастся повторить достижение "Арсенала", пройдя весь сезон АПЛ без поражений.

"Я считаю, что мы способны играть лучше, намного лучше. Постараемся воплотить эти планы в жизнь. Мы не сможем повторить сезон "Арсенала" без поражений, в каком-то матче мы уступим. Это достижение принадлежит Венгеру. Но то, что сейчас происходит с "Манчестер Сити" - это исключительная, необычная ситуация. Постараемся продолжать в том же духе, но мы ещё проиграем кому-то по ходу сезона" - цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Отметим, что "Сити" в 17 матчах АПЛ этого сезона одержал 16 побед и 1 раз сыграл вничью.

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