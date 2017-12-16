Гвардиола: "Мы ещё проиграем кому-то по ходу сезона"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не верит, что его команде удастся повторить достижение "Арсенала", пройдя весь сезон АПЛ без поражений.
"Я считаю, что мы способны играть лучше, намного лучше. Постараемся воплотить эти планы в жизнь. Мы не сможем повторить сезон "Арсенала" без поражений, в каком-то матче мы уступим. Это достижение принадлежит Венгеру. Но то, что сейчас происходит с "Манчестер Сити" - это исключительная, необычная ситуация. Постараемся продолжать в том же духе, но мы ещё проиграем кому-то по ходу сезона" - цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Отметим, что "Сити" в 17 матчах АПЛ этого сезона одержал 16 побед и 1 раз сыграл вничью.
Не пропустите: Венгер: "У "Манчестер Сити" есть все, чтобы быть успешным". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Попытка остановить непобедимых: "Тоттенхэм" в гостях у "Манчестер Сити"
-
Быть ли смене традиций? "Атлетико" в родных стенах принимает неудобный "Алавес"
-
"Челси" принимает "Саутгемптон" на "Стэмфорд Бридж"
-
В Страну Басков за реваншем: "Валенсия" едет за тремя очками к "Эйбару"
-
В заключительном туре первого круга Бундселиги "Бавария" навестит "Штутгарт"
Лента новостей
-
Жардим: "Мы бы могли победить и с более крупным счётом"
-
"МЮ" готов продать Мхитаряна и Шоу
-
Кузяев: "Даже если выиграем все матчи, все равно можем не догнать "Локо"
-
Пирло может возобновить карьеру
-
Марсело: "Самый важный титул - всегда следующий"
-
Клопп назвал нового чемпиона Англии
-
Неймар покинет ПСЖ летом
-
"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира
-
Попытка остановить непобедимых: "Тоттенхэм" в гостях у "Манчестер Сити"
-
Быть ли смене традиций? "Атлетико" в родных стенах принимает неудобный "Алавес"
-
"Челси" принимает "Саутгемптон" на "Стэмфорд Бридж"
-
Хайнкес поделился ожиданиями от матча с "Штутгартом"
-
Паршивлюк посетовал на невезение "Ростова" в осенней части чемпионата
-
В Страну Басков за реваншем: "Валенсия" едет за тремя очками к "Эйбару"
-
Канчельскис: "Манчини не подходит "Зениту"
-
Хесус Навас установил рекорд "Севильи"
-
Измайлов: "Спартак" точно будет усиливаться"
-
В заключительном туре первого круга Бундселиги "Бавария" навестит "Штутгарт"
-
"Боавишта" на выезде одержала волевую победу над "Пасуш де Феррейрой"
-
Силва и Курзава пропустят матч с "Ренном"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|16
|46
|2
|Манчестер Юнайтед
|16
|35
|3
|Челси
|17
|35
|4
|Бернли
|17
|31
|5
|Ливерпуль
|16
|30
|6
|Арсенал Лондон
|16
|29
|7
|Тоттенхэм
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|16
|19
|11
|Саутгемптон
|16
|18
|12
|Хаддерсфилд Таун
|17
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|17
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
|Кристал Пэлас
|16
|11