Гвардиола: "Мы не можем конкурировать с "Ливерпулем", "Ювентусом", "Барселоной" и "Реалом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порассуждал о конкурентности своей команды в сравнении с другими топ-клубами Европы.

"Реальность такова, что сейчас, возможно, мы не можем конкурировать с "Ливерпулем", "Ювентусом", "Барселоной" и "Реалом". Нам надо это осознать, улучшаться и двигаться вперёд", - цитирует Гвардиолу The Mirror.

По итогам 16 туров "Сити" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.

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