Гвардиола: "Мы не находимся на одном уровне с "Барселоной"

Теги барселонаманчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола: "Мы не находимся на одном уровне с "Барселоной"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поставил каталонскую "Барселону" выше своей команды.

"Мы не находимся на том же уровне, что и "Барселона", потому что в их составе есть игроки, которые способны делать разницу. Мои игроки не выигрывали столько же трофеев, сколько они. Мы должны выиграть больше титулов. С нашей стороны неприлично - сравнивать себя с ними, потому что они доминировали в последнее десятилетие с разными игроками и тренерами. Мы же только что выиграли наш первый титул. Чтобы соответствовать таким командам, мы должны стабильно выступать на протяжении многих лет", - цитирует наставника "горожан" Marca.

Напомним, команда Гвардиолы не собирается играть для рекордов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов