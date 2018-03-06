Гвардиола: "Мы не находимся на одном уровне с "Барселоной"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поставил каталонскую "Барселону" выше своей команды.

"Мы не находимся на том же уровне, что и "Барселона", потому что в их составе есть игроки, которые способны делать разницу. Мои игроки не выигрывали столько же трофеев, сколько они. Мы должны выиграть больше титулов. С нашей стороны неприлично - сравнивать себя с ними, потому что они доминировали в последнее десятилетие с разными игроками и тренерами. Мы же только что выиграли наш первый титул. Чтобы соответствовать таким командам, мы должны стабильно выступать на протяжении многих лет", - цитирует наставника "горожан" Marca.

Напомним, команда Гвардиолы не собирается играть для рекордов. | soccernews.ru