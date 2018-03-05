Гвардиола: "Мы не собираемся играть для рекордов"

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Гвардиола: "Мы не собираемся играть для рекордов"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что не ожидал такой игры от своей команды в текущем сезоне.

По словам наставника, он не мог представить, что его команда будет так доминировать.

"Чувствовал ли я, что возможно такое доминирование? Ни в коем случае, нет, кто мог в это поверить? Я думаю, если вы спросите игроков, они тоже не могли в это поверить. В матче мы проявили такое же желание, как и на "Стэмфорд Бридж", и это то, что мне больше всего нравится.

Мы не собираемся играть для рекордов. Рекорды – это всегда следствие того, что ты сделал, но это не главное. Что на самом деле важно – это быть чемпионами", - отметил он.

"Манчестер Сити" является лидером турнирной таблицы АПЛ, опережая идущий вторым "Ливерпуль" на 18 очков.

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