Гвардиола: "Мы победили фантастическую команду"

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Гвардиола: "Мы победили фантастическую команду"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил свою команду после победы в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (4:2).

"Мы победили фантастическую команду.  В течение 20 минут соперник убивал нас, уничтожал. Особенно на левом фланге усилиями Инсинье, Хамшика и Гуляма. Это сильнейшая команда в мире по работе на небольшом пространстве. У нее есть что-то особенное. Я осознавал на протяжении игры, насколько полезен "Наполи" современному футболу. Но мы здорово реагировали на меняющийся счет. Я влюблен в эту команду. Но рад, что мы уже в плей-офф", - отметил наставник.  | soccernews.ru

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