Гвардиола: "Мы пока ничего не достигли в Лиге Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался насчёт того, что его команду причисляют к фаворитам Лиги Чемпионов.

"Фавориты - это "Реал", "Барселона" и далее по списку. Это большая честь, что нас тоже причисляют к этим командам, но мы пока ничего не достигли. Нам предстоит построить свою большую историю в Европе" - цитирует Гвардиолу официальный твиттер "горожан".

Напомним, что "Манчестер Сити" блестяще стартовал в текущем розыгрыше ЛЧ, победив во всех четырёх матчах группового этапа.

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