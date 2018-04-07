Гвардиола: "Мы предпочли бы не такую энергозатратную игру, чтобы подготовиться к матчу с "Ливерпулем"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящую игру с "Манчестер Юнайтед".

"Мы предпочли бы не такую энергозатратную игру, чтобы подготовиться к матчу с "Ливерпулем". А после этого у нас игра с "Тоттенхэмом"! Как я отпраздную чемпионство в случае победы над "МЮ"? После игры я приду на пресс-конференцию и, если мы победим, расскажу, как отпраздную.

Скажу честно, что если мы будем слишком много думать о чемпионстве, то мы не выиграем. Мы должны сосредоточиться на работе" - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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