Гвардиола: "Мы предпочли бы не такую энергозатратную игру, чтобы подготовиться к матчу с "Ливерпулем"

Теги манчестер ситихосеп гвардиоламанчестер юнайтед

Гвардиола: "Мы предпочли бы не такую энергозатратную игру, чтобы подготовиться к матчу с "Ливерпулем"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящую игру с "Манчестер Юнайтед".

"Мы предпочли бы не такую энергозатратную игру, чтобы подготовиться к матчу с "Ливерпулем". А после этого у нас игра с "Тоттенхэмом"! Как я отпраздную чемпионство в случае победы над "МЮ"? После игры я приду на пресс-конференцию и, если мы победим, расскажу, как отпраздную.

Скажу честно, что если мы будем слишком много думать о чемпионстве, то мы не выиграем. Мы должны сосредоточиться на работе" - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Читайте также: Историческое дерби Манчестера: "Сити" попытается оформить чемпионство в матче с "Юнайтед". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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