Гвардиола: "Мы сделали всё, чтобы победить сегодня"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о матче 33-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

"В первом тайме мы практически выиграли этот матч, но за десять минут соперник восстановился. "Манчестер Юнайтед" сумел найти свою игру, нашёл свою динамику, это команда с характером, но мы сделали всё, чтобы победить сегодня. Если постараться разобраться, то мы показали хороший футбол. Чтобы судить, нужно оценивать игру команды, то, как она действовала, а не только результат. Конечно, игроки и болельщики немного расстроены, но мы постараемся подойти в хорошем настроении ко вторнику" - приводит слова Гвардиолы BBC.

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