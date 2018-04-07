Гвардиола: "Мы сделали всё, чтобы победить сегодня"

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Гвардиола: "Мы сделали всё, чтобы победить сегодня"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о матче 33-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

"В первом тайме мы практически выиграли этот матч, но за десять минут соперник восстановился. "Манчестер Юнайтед" сумел найти свою игру, нашёл свою динамику, это команда с характером, но мы сделали всё, чтобы победить сегодня. Если постараться разобраться, то мы показали хороший футбол. Чтобы судить, нужно оценивать игру команды, то, как она действовала, а не только результат. Конечно, игроки и болельщики немного расстроены, но мы постараемся подойти в хорошем настроении ко вторнику" - приводит слова Гвардиолы BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
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20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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