Гвардиола: "Мы собираемся улучшить нашу игру в атаке"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарии после матча первого тура АПЛ против "Брайтона".

"У нас были голевые моменты в начале игры. Мы контролировали контратаки соперника и не дали им создать хотя бы один шанс для гола. Мы собираемся улучшить нашу игру в атаке. Самое главное, что команда выиграла первый матч" - цитирует Гвардиолу BBC.

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