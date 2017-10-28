Гвардиола: "Мы выиграли, и это самое главное"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Вест Бромвичем" в матче десятого тура АПЛ.

"Мы выиграли, и это самое главное. Не паниковали при счёте 1:1 или 3:2 в концовке. Сыграли в пять защитников и двух форвардов разного плана. Мы снова начали матч хорошо и сумели забить первыми" - цитирует Гвардиолу BBC.

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