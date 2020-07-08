Гвардиола: "Мы вылетим из ЛЧ, если сыграем с "Реалом", как с "Саутгемптоном"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу предстоящих матчей Кубка Англии и Лиги Чемпионом.



Накануне команда проиграла "Саутгемптону" во встрече 33-го тура АПЛ (0:1).



"Мы играем хорошо. Выполняем все, что задумали. Все игроки включены в работу. Но после пары успешных сезонов, мы находимся в точке, где команда допускает ошибки, хоть и не всегда. Нам недостает момент и способности наказывать соперников. Если мы будет играть так, как умеем, у нас будет шанс пройти дальше. Но если мы будем играть как с "Саутгемптоном" или "Тоттенхэмом", то мы вылетим", - цитирует Гвардиолу Mirror.

Полуфинал Кубка Англии с "Арсеналом" состоится 18 июля. Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" пройдёт 7 августа.

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