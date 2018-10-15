Гвардиола: "Мы живем в эру двух феноменов"

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Гвардиола: "Мы живем в эру двух феноменов"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о лучших игроках современного футбола - Лионеле Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус").

"Лео - это конкурентный, свирепый зверь. Он помогает другим прогрессировать, он ненавидит проигрывать и играет так же, как и в детстве. В больших матчах, если команда помогает ему, он делает результат. Мы живем в эпоху двух феноменов - его и Криштиану. Они провели десять лет, забивая по 50 мячей за сезон. Это невероятно. Это случилось не в один год, а год за годом. Они забивали все больше и больше", - цитирует наставника "горожан" goal.com.

Напомним, Гвардиола оценил возможность своей работы в Италии. | soccernews.ru

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