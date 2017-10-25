Гвардиола: "Мячами, которые используются в кубке лиги, нельзя играть в профессиональный футбол"

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола: "Мячами, которые используются в кубке лиги, нельзя играть в профессиональный футбол"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал мячи, которыми играют команды в кубке английской лиги.

"Я говорю это, потому что мы выиграли. Так что это не может служить оправданием неудачи. Такими мячами невозможно играть в профессиональном футболе с игроками такого уровня. Это неприемлемо, многие игроки пожаловались на мячи", - цитирует наставника "горожан" BeIN Sports.

Напомним, "Манчестер Сити" впервые не смог забить гол в игре с апреля этого года. | soccernews.ru

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