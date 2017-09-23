Гвардиола: "Мячу нужно было движение, но мы его не двигали"

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Гвардиола: "Мячу нужно было движение, но мы его не двигали"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Кристал Пэлас" (5:0).

"В первой половине встречи у нас были проблемы, так как мячу нужно было движение, но мы его не двигали. Мы контролировали мяч, но нужно было, чтобы он как можно меньше проводил времени у нас в ногах, прежде чем его двигали. Мы делали слишком много касаний, все это было медленно. Но в последние 10-15 минут первого тайма у нас начало получаться. А второй тайм вышел намного лучше.

Гол Сане был очень важен. Его первое касание в эпизоде с голом было шикарным. Он отлично открывается за спинами защитников, всегда правильно выбирает скорость и находит подходящий момент. Мы набрали меньше очков, чем в прошлом сезоне на данном этапе, но, думаю, больше забили, меньше пропустили, и ощущения, на мой взгляд, сейчас приятнее. Однако сейчас только сентябрь" - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru

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