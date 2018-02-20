Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола набросился на наставника "Уигана" Пола Кука в перерыве матча 1/8 финала Кубка Англии.

Специалисты начали разговаривать на повышенных тонах ещё на бровке, а когда прозвучал свисток, означающий окончание первого тайма, они продолжили выяснять отношения уже в подтрибунном помещении. Стоит отметить, что Гвардиола и Кук не сошлись во мнениях в вопросе удаления хавбека "горожан" Фабиана Делфа за грубый фол против Макса Пауэра.

Видео: Конфликт Гвардиолы и Кука в подтрибунном помещении

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