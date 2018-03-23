Гвардиола нацелился на форварда "Реала"

Теги манчестер юнайтедреал мадридкарим бенземахосеп гвардиола

Гвардиола нацелился на форварда "Реала"Ближайшим летом "Манчестер Сити" предпримет попытки подписать форварда мадридского "Реала" Карима Бензема.

Так, по сведениям испанской прессы, в трансфере 30-летнего нападающего "сливочных" заинтересован лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, который высоко оценивает комбинационную игру француза в линии атаки. Наставник "Сити" уже попросил руководство своего клуба приобрести Бензема по окончанию текущего сезона.

Напомним, "Манчестер Сити" планирует сделать рекордное для футбола предложение по Неймару. | soccernews.ru

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