Гвардиола нацелился на форварда "Реала"

Ближайшим летом "Манчестер Сити" предпримет попытки подписать форварда мадридского "Реала" Карима Бензема.

Так, по сведениям испанской прессы, в трансфере 30-летнего нападающего "сливочных" заинтересован лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, который высоко оценивает комбинационную игру француза в линии атаки. Наставник "Сити" уже попросил руководство своего клуба приобрести Бензема по окончанию текущего сезона.

Напомним, "Манчестер Сити" планирует сделать рекордное для футбола предложение по Неймару. | soccernews.ru