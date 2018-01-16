Гвардиола нацелился на ключевого хавбека "Реала"

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Гвардиола нацелился на ключевого хавбека "Реала"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании ключевого полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса.

Как информирует испанская пресса, наставник "горожан" следующим летом планирует воспользоваться тем, что 28-летний хавбек может быть выставлен "сливочными" на трансфер из-за своего не самого удачного выступления в текущем сезоне. Трансфер немца может обойтись "Сити" примерно в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кроос забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 24 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Сити" определился с потенциальным кандидатом на замену Туре. | soccernews.ru

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