Гвардиола нацелился на трансферную цель "Барселоны"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолабарселонааяксфренки де йонг

Гвардиола нацелился на трансферную цель "Барселоны"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола нацелился на полузащитника амстердамского "Аякса" Френки де Йонга.

Так, по сведениям испанской прессы, "горожане" по указанию своего наставника намерены предпринять попытки подписать 21-летнего хавбека этим летом.

"Аякс" ранее уже оценил де Йонга в 50 миллионов евро. Главным претендентом на игрока называется каталонская "Барселона".

Напомним, президент "Наполи" прояснил ситуацию с возможным переходом Жоржиньо в "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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