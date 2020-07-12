Гвардиола надеется, что УЕФА позволит "Манчестер Сити" сыграть в Лиге Чемпионов
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды в матче 35-го тура АПЛ с "Брайтоном" (5:0).
"Мы довольны результатом и нашей игрой. Готовы к ключевым матчам в АПЛ и Лиге Чемпионов.
Мы добились путевки в Лигу Чемпионов и выполнили задачу-минимум. Надеюсь, в понедельник УЕФА позволит нам играть в следующем розыгрыше ЛЧ", - передает слова Гвардиолы ВВС.
Ранее сообщалось, что CAS отменит дисквалификацию "Манчестер Сити" на участие в еврокубках за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Напомним, зимой 2020-го УЕФА обвинил "Сити" в нарушении правил финансового фэйр-плей. Английский клуб был отстранён от участия в еврокубковых турнирах и оштрафован на 30 млн. евро. "Горожане" подали апелляцию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18