Гвардиола надеется, что УЕФА позволит "Манчестер Сити" сыграть в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды в матче 35-го тура АПЛ с "Брайтоном" (5:0).

"Мы довольны результатом и нашей игрой. Готовы к ключевым матчам в АПЛ и Лиге Чемпионов.

Мы добились путевки в Лигу Чемпионов и выполнили задачу-минимум. Надеюсь, в понедельник УЕФА позволит нам играть в следующем розыгрыше ЛЧ", - передает слова Гвардиолы ВВС.

Ранее сообщалось, что CAS отменит дисквалификацию "Манчестер Сити" на участие в еврокубках за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Напомним, зимой 2020-го УЕФА обвинил "Сити" в нарушении правил финансового фэйр-плей. Английский клуб был отстранён от участия в еврокубковых турнирах и оштрафован на 30 млн. евро. "Горожане" подали апелляцию.

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