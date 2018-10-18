Гвардиола: "Надеюсь, Анри хорошо поработает в "Монако"

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Гвардиола: "Надеюсь, Анри хорошо поработает в "Монако"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал назначение на пост наставника "Монако" своего бывшего подопечного по каталонской "Барселоне" Тьерри Анри.

"Мне очень нравится Тьерри Анри. Действительно. Он заслуживает всего самого лучшего. Надеюсь, он хорошо поработает в "Монако". Он этого заслуживает. Он - хороший человек", - приводит слова 47-летнего специалиста ActuFoot.

На тренерском мостике монегасков Анри сменил Леонарду Жардима, который был уволен из клуба неделю назад.

Напомним, Анри считает Гвардиолу примером для подражания. | soccernews.ru

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