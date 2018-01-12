Гвардиола: "Надеюсь, что Жезус сможет играть через 2-3 недели"

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Гвардиола: "Надеюсь, что Жезус сможет играть через 2-3 недели"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, как проходит восстановление после травмы бразильского нападающего Габриэла Жезуса.

"Жезус вчера был на медицинской консультации в Барселоне. Надеюсь, что он сможет играть через 2-3 недели, когда мы сыграем с "Базелем" в Лиге Чемпионов", - приводит слова Гвардиолы официальный твиттер клуба.

В этом сезоне 20-летний Жезус провел за "Манчестер Сити" 27 матчей во всех турнирах и забил 10 голов.

Не пропустите: Гвардиола поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru

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