Гвардиола: "Нам нужно подстроиться под "Наполи"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Наполи".

"В субботу мы показали лучшую игру в этом сезоне. Но теперь нас ждёт новый матч и новый турнир. Мы сосредоточены. Нам нужно подстроиться под "Наполи", так как они играют не так, как клубы в Премьер-лиге. "Наполи" делает очень многие вещи, и они делают их идеально. Мы всегда можем играть лучше. Если мы будем думать, что лучше мы не можем - мы проиграли" - цитирует Гвардиолу официальный твиттер "горожан".

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Наполи" состоится во вторник в 21:45 по московскому времени.

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