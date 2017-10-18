Гвардиола: "Нам пришлось приложить много усилий, чтобы победить "Наполи"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Наполи".

"Наполи" - это исключительная команда, поэтому я ждал, что они будут так играть. "Наполи" является одной из лучших команд, с которой я сталкивался в качестве тренера, поэтому я так счастлив, что выиграл этот матч. Соперник играл очень хорошо и создавал нам проблемы. Но мы знали, что так будет, ещё до начала матча. Нам пришлось приложить много усилий, чтобы победить" - цитирует Гвардиолу Football Italia.

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