Гвардиола намекнул на возможное возвращение в Испанию или переезд в Италию

Теги хосеп гвардиоламанчестер сити

Гвардиола намекнул на возможное возвращение в Испанию или переезд в Италию

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он не исключает возможность ухода из клуба, так как ему не нравится английская погода.

"Я не хочу оставаться в Манчестере навсегда. Мне нужно солнце!" – приводит слова Гвардиолы Football Daily.

Напомним, что ранее Гвардиола тренировал "Барселону", а в 2019 году им интересовался "Ювентус".

Контракт 50-летнего специалиста с "Манчестер Сити" действует до лета 2023 года.

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