Гвардиола намерен лично встретиться с Санчесом

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Гвардиола намерен лично встретиться с СанчесомГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намерен лично встретиться с форвардом лондонского "Арсенала" Алексисом Санчесом, дабы в личной беседе убедить его перейти в стан его команды.

Как информирует The Sun, такое решение наставника "горожан" связано с тем, что он опасается конкуренции со стороны французского ПСЖ и мадридского "Реала", которые также имеют виды на чилийца.

В нынешнем сезоне Санчес забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 11 матчах за "Арсенал".

Напомним, "Манчестер Сити" поборется с "Барселоной" за Киммиха. | soccernews.ru

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