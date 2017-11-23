Гвардиола намерен лично встретиться с Санчесом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намерен лично встретиться с форвардом лондонского "Арсенала" Алексисом Санчесом, дабы в личной беседе убедить его перейти в стан его команды.

Как информирует The Sun, такое решение наставника "горожан" связано с тем, что он опасается конкуренции со стороны французского ПСЖ и мадридского "Реала", которые также имеют виды на чилийца.

В нынешнем сезоне Санчес забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 11 матчах за "Арсенал".

Напомним, "Манчестер Сити" поборется с "Барселоной" за Киммиха. | soccernews.ru