Гвардиола намерен подписать ведущего игрока "Барселоны"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намерен подписать ведущего защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити.

Как информирует The Sun, "горожане" будут готовы заплатить за 24-летнего бека "сине-гранатовых" 60 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте футболиста, уже в зимнее трансферное окно. Наставник "Сити" определил француза в качестве приоритетного кандидата на усиление центра обороны своей команды.

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет против "Кристал Пэлас". | soccernews.ru