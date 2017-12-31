Гвардиола намерен подписать ведущего игрока "Барселоны"

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Гвардиола намерен подписать ведущего игрока "Барселоны"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намерен подписать ведущего защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити.

Как информирует The Sun, "горожане" будут готовы заплатить за 24-летнего бека "сине-гранатовых" 60 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте футболиста, уже в зимнее трансферное окно. Наставник "Сити" определил француза в качестве приоритетного кандидата на усиление центра обороны своей команды.

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет против "Кристал Пэлас". | soccernews.ru

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