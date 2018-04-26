Гвардиола намерен расстаться с двумя игроками

Теги эльяким мангаляманчестер ситихосеп гвардиоладжо харт

Гвардиола намерен расстаться с двумя игрокамиГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ближайшим летом намерен расстаться с двумя игроками своей команды.

Так, по сведениям Manchester Evening News, по окончанию текущего сезона новые команды себе вынуждены будут подыскивать голкипер Джо Харт и защитник Эльяким Мангаля. На обоих наставник "горожан" в следующем сезоне не рассчитывает.

Текущий сезон Харт проводит в аренде в "Вест Хэме", а Мангаля - в "Эвертоне".

Напомним, "Манчестер Сити" интересуется молодым бразильцем. | soccernews.ru

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