Гвардиола намерен расстаться с двумя игроками

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ближайшим летом намерен расстаться с двумя игроками своей команды.

Так, по сведениям Manchester Evening News, по окончанию текущего сезона новые команды себе вынуждены будут подыскивать голкипер Джо Харт и защитник Эльяким Мангаля. На обоих наставник "горожан" в следующем сезоне не рассчитывает.

Текущий сезон Харт проводит в аренде в "Вест Хэме", а Мангаля - в "Эвертоне".

Напомним, "Манчестер Сити" интересуется молодым бразильцем. | soccernews.ru