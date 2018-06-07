Гвардиола намерен воспользоваться возможным трансфером Неймара в "Реал"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намерен воспользоваться возможным трансфером форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".
Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если 26-летний нападающий парижан таки переберется на "Сантьяго Бернабеу", наставник "горожан" будет готов предпринять попытки подписать вингера "сливочных" Марко Асенсио. 47-летний специалист рассчитывает, что из-за прихода очередной звезды и боязни остаться без стабильной игровой практики перспективный футболист королевского клуба будет не против сменить команду.
Напомним, Гвардиола планирует вернуться в "Барселону". | soccernews.ru
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