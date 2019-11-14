Гвардиола написал письмо каждому болельщику "Манчестер Сити", поддержавшему клуб в Харькове
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола написал письмо каждому из 114 болельщиков, которые поддержали команду в Харькове на матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Шахтером" (3:0), сообщает Daily Mail.
По данным источника, испанский специалист в письме выразил благодарность болельщикам за поддержку, а также пригласил их за счет клуба посетить матч 5-го тура Лиги Чемпионов с "Шахтером", который состоится 26 ноября.
| Pep Guardiola writes to every one of the Man City fans who travelled to their away game in Ukraine.— City Chief (@City_Chief) November 14, 2019
The City boss wrote to every one of the 114 fans as a gesture of thanks for attending the away game, all 114 will spend the return match in the club hospitality.
[Daily Mail] pic.twitter.com/Xw35LV0DEw
"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице группы С, набрав 10 очков. Чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, английскому клубу необходимо набрать два очка.
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|Команда
|М
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|12
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|3
|Челси
|12
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|Манчестер Сити
|11
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|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
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|Астон Вилла
|12
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|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
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|Норвич Сити
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