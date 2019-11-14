Гвардиола написал письмо каждому болельщику "Манчестер Сити", поддержавшему клуб в Харькове

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Гвардиола написал письмо каждому болельщику "Манчестер Сити", поддержавшему клуб в Харькове
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола написал письмо каждому из 114 болельщиков, которые поддержали команду в Харькове на матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Шахтером" (3:0), сообщает Daily Mail.

По данным источника, испанский специалист в письме выразил благодарность болельщикам за поддержку, а также пригласил их за счет клуба посетить матч 5-го тура Лиги Чемпионов с "Шахтером", который состоится 26 ноября.

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице группы С, набрав 10 очков. Чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, английскому клубу необходимо набрать два очка.

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