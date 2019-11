Гвардиола написал письмо каждому болельщику "Манчестер Сити", поддержавшему клуб в Харькове

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола написал письмо каждому из 114 болельщиков, которые поддержали команду в Харькове на матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Шахтером" (3:0), сообщает Daily Mail.

По данным источника, испанский специалист в письме выразил благодарность болельщикам за поддержку, а также пригласил их за счет клуба посетить матч 5-го тура Лиги Чемпионов с "Шахтером", который состоится 26 ноября.

| Pep Guardiola writes to every one of the Man City fans who travelled to their away game in Ukraine.



The City boss wrote to every one of the 114 fans as a gesture of thanks for attending the away game, all 114 will spend the return match in the club hospitality.



[Daily Mail] pic.twitter.com/Xw35LV0DEw