Гвардиола: "Наполи" - одна из пяти лучших команд Европы"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, комментируя сегодняшнюю игру своей команды в рамках группового этапа Лиги Чемпионов против донецкого "Шахтера", высоко оценил игру итальянского "Наполи".

"Игроки должны увидеть, насколько хорош "Шахтер", и, надеюсь, я смогу убедить их серьезно отнестись к сопернику. Они обыграли команду, которая прямо сейчас показывает одну из лучших игр. "Наполи" - одна из трех-четырех-пяти лучших команд в Европе по демонстрируемым игре и результатах, потому что они возглавляют турнирную таблицу итальянской Серии А, и, несмотря на это, "Шахтер" смог их обыграть", - цитирует наставника "горожан" Football Italia.

Напомним, Гвардиола рассказал, какие указания он дал мальчику, подававшему мячи в игре его команды против "Кристал Пэлас". | soccernews.ru