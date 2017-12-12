Гвардиола: "Наслаждались выигрышем так же, как и после победы над "Саутгемптоном"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал послематчевый инцидент своих подопечных с игроками "Манчестер Юнайтед".

" Мы не праздновали эту победу громче, нежели предыдущие наши выигрыши. Это дерби. Что они ожидали от нас? Мы наслаждались победой в раздевалке, при этом с уважением относились к сопернику. Все было "в рамках закона". Мы были так же счастливы, как когда мы победили "Саутгемптон", - цитирует наставника "горожан" El Mundo Deportivo.

Напомним, стала известна причина потасовки между игроками манчестерских клубов. | soccernews.ru