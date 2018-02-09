Гвардиола настаивает на покупке хавбека "Реала"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Иско, сообщает The Manchester Evening News.

По сведениям издания, на покупке футболиста настаивает лично главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола, который видит в нем преемника ветерану команды Давиду Силве.

Ранее сообщалось, что игрой 25-летнего Иско в этом сезоне очень недоволен наставник "сливочных" Зинедин Зидан. Поэтому хавбек может быть продан в летнее трансферное окно.

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